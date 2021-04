Geheimes Treffen : Absage: Rangnick wechselt nicht zu Eintracht Frankfurt

Ralf Rangnick geht nicht als Trainer und Sportdirektor zu Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt.

Frankfurt am Main | Aufsichtsratschef Philip Holzer sagte dem 62-Jährigen nach dpa-Informationen ab. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet. Rangnick hatte sich mit Holzer sowie dem weiteren Aufsichtsrat Stephen Orenstein bereits am Vortag in Frankfurt getroffen. Das Gespräch war als Kennenlernen deklariert worden. Danach war vereinbart worden, bis zum Ende der ...

