Fußball : Albanischer Club trennt sich von Ex-Nationalspieler Brdaric

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Thomas Brdaric ist nicht mehr länger Trainer in Albanien. Der Erstligist KF Vllaznia aus der Stadt Shkodra teilte am Montagabend in den sozialen Medien mit, die Zusammenarbeit mit Brdaric werde nicht weiter fortgesetzt. Das Team werde jetzt von Co-Trainer Elvis Plori betreut. Zuletzt hatten mehrere Niederlagen und Unentschieden den Verein aus dem Titelrennen geworfen.

