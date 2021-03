Bundesliga : Arminia-Trainer Kramer will Offensive verbessern

Defensiv sah es gut aus und das nötige Glück war dabei. Jetzt steht Arminia Bielefelds neuer Coach vor der Aufgabe, mit seinen Profis mehr Durchschlagskraft beim Angreifen einzuüben.

Bielefeld | Die Null endlich mal wieder gehalten, doch in der Abteilung Angriff gibt es viel zu verbessern: Arminia Bielefelds neuer Fußball-Trainer Frank Kramer sagte nach dem 0:0 gegen Union Berlin, es stehe Arbeit an. Es brauche mehr Kaltschnäuzigkeit. „Wir müssen die wenigen Situationen, die man bekommt in der Bundesliga, viel besser nutzen, damit wir öfte...

