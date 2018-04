Europa League : Arsenal kann für Halbfinale planen - Salzburg 2:4 in Rom

Mit einem klaren Sieg gegen ZSKA Moskau hat der FC Arsenal einen großen Schritt in Richtung Halbfinale der Europa League gemacht. Während auch Atlético Madrid gewann, musste sich Dortmund-Bezwinger FC Salzburg gegen Lazio Rom mit einem Unentschieden begnügen.

von dpa

05. April 2018, 23:05 Uhr

Der FC Arsenal kann für das Halbfinale der Europa League planen. Mit den Fußball-Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startelf setzten sich die Engländer am Donnerstagabend gegen ZSKA Moskau souverän mit 4:1 (4:1) durch.

Der österreichische Meister FC Salzburg, der sich im Achtelfinale gegen Borussia Dortmund durchgesetzt hatte, unterlag bei Lazio Rom mit 2:4 (1:1). Außerdem gewann Atlético Madrid, 2010 und 2012 Gewinner der Europa League, mit 2:0 (2:0) gegen Sporting Lissabon.

Arsenals frühe Führung durch Aaron Ramsey (9.) beantwortete Moskaus Alexander Golowin (15.) mit einem direkt verwandelten Freistoß, bei dem Keeper Petr Cech chancenlos war. Anschließend drehten die Londoner, aktuell nur Sechster der Premier League, aber mächtig auf und machten durch weitere Tore von Ramsey (28.) sowie Alexandre Lacazette (23./Foulelfmeter/35.) noch vor der Pause alles klar.

Die Russen von ZSKA Moskau wirkten überfordert und hatten der offensiven Power im Emirates Stadion kaum etwas entgegenzusetzen. Die Gunners mussten wie üblich auf den in der Europa League nicht spielberechtigten Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang verzichten, dafür glänzte Özil und konnte mit seiner Spielfreude voll überzeugen.

Nach dem Erfolg gegen DFB-Pokalsieger Dortmund reiste der FC Salzburg mit dem deutschen Trainer Marco Rose hochmotiviert zum Duell nach Rom. Der Serienmeister aus der Alpenrepublik zeigte zwar Moral, konnte durch Treffer von Valon Berisha (30.) und Takumi Minamino (71.) aber lediglich zweimal einen Rückstand ausgleichen. Für Lazio waren Senad Lulic (8.), Marco Parolo (49.), Felipe Anderson (74.) und der Ex-Dortmunder Ciro Immobile (77.) erfolgreich.

Atlético Madrid legte einen Traumstart hin und ging nach einem Blitztor von Koke nach nur 23 Sekunden in Führung. Gegen das weitestgehend zu harmlose Sporting Lissabon war anschließend der Franzose Antoine Griezmann (40.) noch vor der Pause erfolgreich.

Alle Rückspiele finden am 12. April statt. Anschließend werden die Halbfinals am 26. April und 3. Mai gespielt, das Finale folgt am 16. Mai im französischen Lyon.