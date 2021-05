Pokalsieger zu Gast : Auch bei Klassenerhalt: Mainz will BVB großen Kampf liefern

Der FSV Mainz 05 will DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund im Bundesliga-Heimspiel an diesem Sonntag (18.00 Uhr) auch im Falle des vorzeitigen Klassenerhaltes einen großen Kampf liefern.

Mainz | „Warum sollten wir plötzlich halbherzig auf den Platz gehen? Ich glaube nicht an einen Spannungsabfall“, sagte FSV-Trainer Bo Svensson am Freitag. Die seit neun Spielen ungeschlagenen Mainzer wären bereits vor dem Anpfiff gerettet, wenn Werder Bremen und Arminia Bielefeld ihre Spiele am Samstag nicht gewinnen. Beide Rivalen liegen fünf Punkte hinte...

