EM-Viertelfinale : Aus gegen Italien: Belgiens Goldene Generation ramponiert

„Leb wohl, Belgiens Goldene Generation“? Wieder wollten Kevin De Bruyne & Co. einen Titel holen. Wieder scheitern die Hochbegabten. Nationaltrainer Martinez lässt seine Zukunft nach dem EM-Aus offen.

München | Noch in der Nacht nach dem frustrierenden EM-Aus gegen Italien zerstreute sich Belgiens Goldene Generation um den ausgepumpten Kevin De Bruyne. Die „Roten Teufel“ bestiegen nach dem enttäuschenden Verpassen des Halbfinales in München den Flieger nach Charleroi, steuerten ein letztes Mal ihr Stammquartier in Tubize an und verschwanden danach in ihre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.