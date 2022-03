Fussball : Aus im DFB-Pokal: KSC scheitert im Elfmeterschießen beim HSV

Mit zehn Spielern hat der Karlsruher SC im Zweitliga-Duell beim Hamburger SV knapp den erstmaligen Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals seit 25 Jahren verpasst. Die Badener mussten sich am Mittwochabend im Hamburger Volksparkstadion mit 2:3 (2:2, 2:2, 1:0) im Elfmeterschießen geschlagen geben. Vor 25.000 Zuschauern hatte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner bis in die Nachspielzeit mit 2:1 geführt, verließ die Hansestadt dann aber als Verlierer.

„Man kann sich nur etwas von kaufen, wenn man weiterkommt“, sagte der starke KSC-Torhüter Marius Gersbeck bei Sky. „Das Aus ist sehr bitter.“ In der attraktiven Partie hatten Philip Heise (40. Minute) per Freistoß und Philipp Hofmann (50.) die Tore für den KSC in der regulären Spielzeit erzielt. HSV-Torjäger Robert Glatzel schaffte mit zwei Treffern de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.