Weltmeister ausgewechselt : 1:2 - Weitere Niederlage für Podolski-Team in Japan

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

Der 130-malige deutsche Nationalspieler wurde in der 76. Minute ausgewechselt. Sein Team verpasste mit der Heimniederlage die Chance, der Spitzengruppe der japanischen J-League näher zu kommen.

Podolski hatte mehrere Torchancen, scheiterte aber mal am Pfosten und mal am gegnerischen Torwart. Sein Team ging nach der Pause mit 1:0 in Führung, musste dann aber noch zwei Gegentreffer hinnehmen. Podolski war vom türkischen Club Galatasaray Istanbul im Sommer nach Japan gewechselt, sein Vertrag läuft zwei Jahre. Bei seinem Debüt mit Kobe hatte er einen 3:1-Sieg gefeiert und zwei Tore erzielt. Danach verlor Kobe beim Tabellendritten Kashiwa Reysol mit 1:3.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 15:14 Uhr