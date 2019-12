Serie A : AC Florenz trennt sich von Trainer Montella

Ex-Bayern-Profi Franck Ribéry bekommt einen neuen Trainer. Sein Club AC Florenz trennte sich von Coach Vincenzo Montella.

21. Dezember 2019, 12:19 Uhr

Tags zuvor hatte Florenz zu Hause 1:4 gegen die AS Rom verloren - ohne Ribéry, der langfristig nach einer Operation am Sprunggelenk fehlt. Der frühere italienische Nationalspieler hatte im April den Club zum zweiten Mal übernommen, der 45-Jährige hatte Florenz bereits von 2012 bis 2015 gecoacht. Aber der Verein ist in der Serie A derzeit mit 17 Punkten aus 17 Spielen Tabellen-14. Ein neuer Chefcoach soll in den kommenden Tagen vorgestellt werden.