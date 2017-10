Assist for Peace : Ancelotti trainiert für Friedensprojekt Kinder in Jerusalem

vergrößern 1 von 1 Foto: Mahmoud Illean 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Okt.2017 | 21:38 Uhr

Der 58 Jahre alte Italiener leitete am Montag für «Assist for Peace» Fußball-Übungen mit muslimischen, christlichen und jüdischen Kindern an. Angesprochen auf das Ende seiner Tätigkeit beim deutschen Rekordmeister sagte Ancelotti, er fühle sich gut.