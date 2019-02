Premier League : Arsenal-Trainer Emery: Schlüssel liegt bei Özil

Mesut Özil hat beim FC Arsenal aus Sicht von Trainer Unai Emery weiter alle Möglichkeiten, in die Stammformation zurückzukehren.

von dpa

20. Februar 2019, 21:12 Uhr

«Der Schlüssel liegt in seinen Händen», sagte der Spanier. Der zuletzt erkrankte Ex-Nationalspieler habe eine gute Trainingswoche gehabt, fügte Emery in der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Spiel gegen BATE Borissow hinzu. Das Hinspiel der Zwischenrunde hatte Arsenal in Weißrussland in der vorigen Woche überraschend 0:1 verloren.

Über Özil meinte Emery, der Weltmeister von 2014 müsse konstant sein und für das Training und für die Spiele zur Verfügung stehen. «Dann können wir den besten Mesut bei uns sehen», unterstrich der Coach. Insgesamt sei es für den Club ein wichtiger Moment in dieser Saison.