Kaufoption gezogen : Astana verpflichtet Werder Bremens Kleinheisler fest

Nach zehn Pflichtspieleinsätzen des 23 Jahre alten Ungarn bei dem kasachischen Club wurde eine Kaufoption wirksam, wie Werder-Sportchef Frank Baumann dem Internetportal Deichstube.de bestätigte. Kleinheisler war Ende Juni von den Bremern verliehen worden.

Zuvor war er im Januar 2016 von Videoton FC Szekesfehervar nach Bremen gewechselt und absolvierte sechs Spiele in der Bundesliga. Vergangene Saison war Kleinheisler an den SV Darmstadt 98 und an Ferencvaros Budapest ausgeliehen worden.

erstellt am 29.Aug.2017 | 17:57 Uhr