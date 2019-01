Knöchelverletzung : BVB-Gegner Tottenham Hotspur bangt um Stürmerstar Kane

Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur bangt um seinen Stürmerstar Harry Kane.

von dpa

14. Januar 2019, 11:16 Uhr

Der englische Nationalspieler verletzte sich am Sonntag bei der 0:1-Niederlage gegen Manchester United kurz vor dem Abpfiff im Dreikampf mit den Verteidigern Phil Jones und Victor Lindelof. Nach der Partie im Wembley-Stadion humpelte Kane vom Platz. «Er hat sich den Knöchel verdreht», sagte sein Trainer Mauricio Pochettino, «Harry hat ordentlich was abbekommen und wir müssen abwarten. Ich hoffe, es ist kein großes Problem.» Eine Untersuchung am Montag sollte über die Schwere der Verletzung Aufschluss geben.

Sollte Kane, der in der vergangenen Saison wegen einer ähnlichen Verletzung am selben Knöchel zehn Spiele verpasste, länger ausfallen, würde das die Spurs vor große Probleme stellen. «Wir verlieren schon (Stürmer) Heung-Min Son, der zum Asien-Cup fährt», sagte Pochettino, «wenn Kane verletzt ist, wäre das hart für uns.»