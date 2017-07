Ex-Nationalspieler Italiens : Christian Panucci wird neuer Nationaltrainer Albaniens

vergrößern 1 von 1 Foto: Abedin Taherkenareh 1 von 1

Panucci, der auf seinen Mitte Juni zurückgetretenen Landsmann Gianni folgt, sagte bei seiner Vorstellung, sein Ziel sei es, Albanien zur EM-Endrunde 2020 zu führen. Der ehemalige Abwehrspieler hatte zuletzt den italienischen Zweitligisten Ternana Calcio trainiert, zuvor war er unter anderem Co-Trainer von Fabio Capello bei der russischen Nationalelf. Während seiner aktiven Karriere bestritt Panucci 56 Länderspiele und lief unter anderem für Real Madrid und AS Rom auf.

Albanien liegt in der Qualifikation zur WM 2018 in Russland nach sechs Spielen mit neun Zählern auf Rang drei der Qualifikationsgruppe G hinter Spanien und Italien (je 16 Punkte) und hat kaum noch Chancen auf die Teilnahme an dem Turnier. Der bislang größte Erfolg der albanischen Nationalmannschaft war die Teilnahme an der EM 2016.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 15:12 Uhr