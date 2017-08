Kritik am Trainer : Christoph Daum bleibt Rumäniens Nationaltrainer

vergrößern 1 von 1 Foto: Leszek Szymanski 1 von 1

Dies gab Verbandschef Razvan Burleanu in Bukarest bekannt, wie der nationale Verband (FRF) auf seiner Webseite mitteilte. Damit wolle er allen weiteren Spekulationen den Boden entziehen, sagte Burleanu nach einer Vorstandssitzung.

Daum war in die Kritik geraten, weil sich die Erwartungen in ihn nicht erfüllt hatten. In der Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland liegt Rumänien in der Gruppe E auf dem abgeschlagenen vierten Platz. Die Mannschaft vermochte aus sechs Spielen lediglich sechs Punkte zu holen.

Mitteilung des Fußballverbandes, Rum.

