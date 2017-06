Gruppe A : Das bringt der Tag beim Confed Cup

vergrößern 1 von 1 Foto: Denis Tyrin 1 von 1

Anpfiff ist um 17.00 Uhr in Moskau, und die Russen sind dabei nach ihrem 2:0-Auftaktsieg gegen Neuseeland in der deutlich komfortableren Situation: Sie können sich mit einem weiteren Erfolg bereits vorzeitig für das Halbfinale qualifizieren, während Cristiano Ronaldo und Co. nach ihrem enttäuschenden 2:2 im ersten Spiel gegen Mexiko unter Druck stehen.

«Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns», sagte Portugals Trainer Fernando Santos bei der offiziellen Pressekonferenz am Dienstag. «Das Turnier ist sehr kurz. Also ist hier jedes Spiel ein Finale.»

Hauptrivale der Russen und Portugiesen im Kampf um zwei Halbfinal-Plätze ist Mexiko. Der Meister von Nord- und Mittelamerika ist um 20.00 Uhr in Sotschi (Sport1) der klare Favorit im Spiel gegen Neuseeland. Die deutsche Mannschaft bereitet sich derweil in Kasan weiter auf ihr zweites Spiel am Donnerstag gegen Chile vor.

21.Jun.2017