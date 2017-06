Neue Herausforderung : De Biasi kündigt Rückzug als albanischer Nationalcoach an

vergrößern 1 von 1 Foto: Gian Ehrenzeller 1 von 1

In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Russland liegt das Team in seiner Gruppe hinter Spanien und Italien auf Rang drei und hat kaum noch Chancen auf die Turnierteilnahme. Unter De Biasi hatte sich Albanien 2016 erstmals für die Europameisterschaft qualifiziert, dort schied das Team mit einem Sieg und zwei Niederlagen in der Vorrunde aus.

Medienbericht der Tirana Times (englisch)

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 18:49 Uhr