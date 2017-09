Zwei Monate Pause drohen : Dembélé-Verletzung macht Barça Sorgen

vergrößern 1 von 1 Foto: Francisco Seco 1 von 1

Nach der Verletzung des Franzosen beim 2:1-Sieg des Primera-División-Tabellenführers beim FC Getafe drohe ihm eine Zwangspause von bis zu zwei Monaten, schrieb die in Barcelona erscheinende Sportzeitung «Mundo Deportivo».

Der 20-Jährige hatte sich am Samstag bei seinem zweiten Spiel als Stammspieler für Barça bei einem Sprint eine Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen, wie der Verein mitteilte. Er musste deshalb in der 29. Minute vom Feld. Für ihn kam Gerard Deulofeu ins Spiel. Eine Untersuchung sollte am Sonntag oder Montag Aufschluss über das Ausmaß der Verletzung geben.

«Das ist sehr schade. Die Verletzung wird seine Integration in das Spielsystem des Teams verzögern»,sagte Trainer Ernesto Valverde. «Hoffen wir nur, dass er nicht allzu lange pausieren muss.»

Der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen stand zum 100. Mal in einem Pflichtspiel für Barça auf dem Platz. Mit guten Paraden hatte der Ex-Mönchengladbacher am Erfolg der Katalanen - dem vierten im vierten Liga-Spiel der laufenden Saison - entscheidenden Anteil.

Nach der Auswechslung von Dembélé hatte der Japaner Gaku Shibasaki (39. Minute) die Hausherren in Führung gebracht. Nach der Pause drehten Denis Suárez (62.) und Neuzugang Paulinho (84.) die Partie.

Dembélé war Ende August für 105 Millionen Euro als Ersatz für Neymar verpflichtet worden. Der Brasilianer war zuvor für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro zum französischen Vize-Meister Paris Saint-Germain gewechselt.

Ousmane Dembélé beim FC Barcelona