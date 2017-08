Wegen Messenger-Dienst ByLock : Ehemaliger Nationaltorwart Catkic in Türkei verhaftet

Der ehemalige türkische Fußball-Nationaltorwart Ömer Catkic ist wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung verhaftet worden. Das habe ein Gericht in Istanbul am 28. August entschieden, berichtete die Nachrichtenagentur DHA.