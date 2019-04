Deutscher Ex-Nationalspieler : Emre Can: Soziale Medien sind «eine Fake-Welt»

Emre Can steht den Sozialen Medien kritisch gegenüber. «Für mich ist das eine Fake-Welt, in der sich jeder so gut wie möglich darstellen möchte», sagte der 21-malige Fußball-Nationalspieler im Interview des Fernsehsenders DAZN.

von dpa

16. April 2019, 09:52 Uhr

«Wenn ich in einem Restaurant sitze und die Menschen beobachte, sitzt fast jeder nur an seinem Handy. Es kommen fast keine normalen Unterhaltungen mehr zustande. Das ist schade.» Der 25-jährige Mittelfeldspieler von Juventus Turin wünscht sich, «dass die Menschen wieder mehr miteinander reden».

Can würde gern Änderungen in der Kindererziehung sehen: «Man sollte als Kind auch mal auf Bäume klettern und sich die Knie aufschlagen dürfen, denn nur so wird man erwachsen.» Er erinnert sich an seine Kindheit in Frankfurt/Main: «Wir waren am Wochenende damals von 10 Uhr morgens bis 7 oder 8 Uhr abends draußen. Das war die schönste Zeit für mich - auch wenn meine Mama mit mir geschimpft hat, weil sie wegen mir so viel Wäsche hatte.»