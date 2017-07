All-Star-Spiel : Fans wählen Schweinsteiger zum MLS-All-Star-Kapitän

vergrößern 1 von 1 Foto: Robin Alam 1 von 1

Der 32-jährige Mittelfeldspieler, der für Chicago Fire in der MLS aufläuft, setzte sich bei der Wahl zum All-Star-Kapitän knapp gegen David Villa von New York City FC und Tim Howard, den Torhüter der Colorado Rapids, durch. Den Teamkapitän hatten die Fans über das soziale Netzwerk Snapchat bestimmt.

Schweinsteiger bedankte sich per Videonachricht für die Wahl zum Kapitän und die Nominierung ins All-Star-Spiel. «Es bedeutet mir sehr viel», erklärte der Deutsche, der im März von Manchester United in die USA gewechselt war.

Schweinsteiger hat in bisher 16 Spielen mit Chicago zwei Tore und fünf Vorlagen erzielt. Gegner der MLS-Auswahl ist in diesem Jahr der spanische Rekordmeister und Champions-League-Sieger Real Madrid. Das MLS-All-Star-Game 2017 findet am 2. August im Soldier Field in Chicago statt.

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 22:37 Uhr