Primera División : FC Barcelona gewinnt in Getafe - Ter Stegen mit Torvorlage

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat auch dank Nationaltorwart Marc-André ter Stegen einen Schritt aus der Ergebniskrise gemacht.

Avatar_prignitzer von dpa

28. September 2019, 18:06 Uhr

Die Katalanen, die am Mittwoch in der Champions League in der Gruppe von Borussia Dortmund auf Inter Mailand treffen, gewannen beim FC Getafe mit 2:0 (1:0) und kletterten vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Ter Stegen gab mit einem langen Ball die Vorlage für den Führungstreffer in der 41. Minute durch Luis Suárez. Junior Firpo (49.) legte das zweite Tor nach.

Clement Lenglet sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte (82.). Barcelona war mit zwei Niederlagen in den ersten sechs Spielen schwach in die Saison gestartet.