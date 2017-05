Grundsatzvereinbarung : FC Sevilla gibt Trainer Sampaoli Freigabe für Argentinien

vergrößern 1 von 1 Foto: Guillaume Horcajuelo 1 von 1

Der Club und der argentinische Verband AFA hätten eine entsprechende «Grundsatzvereinbarung» erzielt, teilte der FC Sevilla mit. Der 57 Jahre alte Argentinier solle aus dem noch bis Juni 2018 laufenden Vertrag freigestellt werden. Man wolle alle nötigen Papiere am nächsten Donnerstag unterzeichnen, hieß es.

Clubboss Pepe Castro hatte am Donnerstag in einem TV-Interview noch die Zahlung der im Vertrag festgeschriebenen Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro gefordert. In der Clubmitteilung vom Freitag hieß es aber nun, man habe mit AFA-Vertretern zu keinem Zeitpunkt über die Ablöse gesprochen. Die erzielte Vereinbarung stelle alle Seiten zufrieden, hieß es ohne weitere Details.

Als Nachfolger des zu Paris Saint-Germain abgewanderten Unai Emery schaffte Sampaoli mit Sevilla in der Liga den vierten Platz. Auf einer Pressekonferenz vor dem letzten Saison-Spiel gegen CA Osasuna (5:0) hatte er erklärt, es gebe ein ganz klares Interesse des Vize-Weltmeisters, ihn als Coach zu gewinnen, und er könne so ein Angebot nicht ablehnen. «Das war mein Traum, seit ich denken kann», erklärte er. Der bisherige Argentinien-Coach Edgardo Bauza war wegen schlechter Ergebnisse in der WM-Qualifikation beurlaubt worden.

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 18:04 Uhr