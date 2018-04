Abschied des Stürmers : Fernando Torres kündigt Weggang von Atlético Madrid an

Der frühere spanische Fußball-Nationalstürmer Fernando Torres verlässt zum Saisonende seinen Stammverein Atlético Madrid. «Das ist meine letzte Spielzeit im Club, das war keine leichte Entscheidung», sagte der 34 Jahre alte Profi am Rande einer Werbeveranstaltung in Madrid.

von dpa

09. April 2018, 14:52 Uhr

Im vorigen Sommer hatte Torres seinen Vertrag mit dem Primera-División-Club um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert. «El Niño» (das Kind), wie Torres genannt wird, hatte 2001 mit 17 Jahren sein Profidebüt bei Atlético gefeiert. Für den Madrider Arbeiterverein spielte er zunächst bis 2007. Im Dezember 2014 - nach gut siebeneinhalb Jahren und Gastspielen beim FC Liverpool, FC Chelsea und AC Mailand - kehrte er zu seinem Stammclub zurück.

In 393 Pflichtspielen für Atlético erzielte er 126 Treffer. Auch in der spanischen Nationalmannschaft war Torres erfolgreich. Im Finale der EM 2008 erzielte er das Siegtor zum 1:0 über Deutschland. Zwischen 2003 und 2014 traf er in 110 Länderspielen 38 Mal.