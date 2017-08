Man-City-Profi gesund : Guardiola: Gündogan nach langer Verletzung vor Comeback

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

Trainer Pep Guardiola erwägt, den 26 Jahre alte Profi des Champions-League-Teilnehmers in einem Testspiel in der kommenden Woche beim spanischen Erstliga-Aufsteiger FC Girona erstmals wieder einzusetzen.

«Vielleicht wird Gündogan in Girona einige Minuten zum Einsatz kommen», wird der Coach der Homepage des Clubs zitiert. «Ich weiß es noch nicht. Wir werden die Ärzte fragen, denn er war lange Zeit verletzt gewesen.» Man wolle keine Risiken eingehen. «Mit seinen Qualitäten passt Gündogan perfekt zur Spielweise, die wir anstreben.»

Der frühere Dortmunder hatte sich am 14. Dezember 2016 im Spiel gegen den FC Watford einen Kreuzbandriss zugezogen. Schon in den Jahren zuvor hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und die WM 2014 sowie die EM 2016 verpasst. Anfang Juni kehrte der Mittelfeldspieler nach monatelanger Reha in das Training bei Manchester City zurück.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 16:11 Uhr