ManCity siegt spät : Huddersfield mit 0:0 vorerst Tabellenführer

David Wagner bleibt mit Aufsteiger Huddersfield am dritten Spieltag der Premier League erstmals torlos, erklimmt aber trotzdem zumindest vorübergehend die Tabellenspitze. ManCity gewinnt in Bournemouth in einer turbulenten Nachspielzeit.