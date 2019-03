Serie A : Juve kassiert erste Liga-Niederlage - Inter siegt im Derby

Ohne Superstar Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin die erste Liga-Niederlage in dieser Saison hinnehmen müssen. Die Mannschaft um den deutschen Fußball-Nationalspieler Emre Can unterlag bei CFC Genua mit 0:2 (0:0).

von dpa

17. März 2019, 22:57 Uhr

Fünf Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale war es für den italienischen Meister im 28. Ligaspiel der Saison die erste Niederlage. Dennoch haben die Bianconeri als Tabellenführer weiter einen klaren Vorsprung auf den SSC Neapel, der am Abend 4:2 (2:2) gegen Udinese Calcio gewann.

Ebenfalls am Abend entschied Inter Mailand ein spannendes Lokalderby für sich. Inter besiegte den AC Mailand mit 3:2 (1:0) und eroberte Platz drei vom Stadt-Kontrahenten. Matías Vecino in der dritten Minute, Stefan de Vrij (51.) und Lautaro Martínez (67./Foulelfmeter) trafen für die Nerazzurri, die am Donnerstag gegen Eintracht Frankfurt aus der Europa League ausgeschieden waren. Für den AC Mailand waren Tiemoué Bakayoko (57.) und Mateo Musacchio (71.) erfolgreich.

Bei Turin stand Superstar Ronaldo nicht im Kader und erhielt eine Pause. Torhüter Wojciech Szczesny und Abwehrchef Giorgio Chiellini schonte Trainer Massimiliano Allegri ebenfalls. Der frühere Weltmeister Sami Khedira fehlte nach seiner Herz-Operation auch noch im Aufgebot. Der frühere Juve-Profi Stefano Sturaro brachte den Außenseiter in der zweiten Halbzeit in Führung (72. Minute), Stürmer Goran Pandev machte zehn Minuten später mit dem 2:0 alles klar (82.).