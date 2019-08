Kreuzbandverletzung : Juventus Turin lange ohne Abwehr-Routinier Chiellini

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin muss wegen einer Kreuzbandverletzung monatelang auf Abwehrspieler und Kapitän Giorgio Chiellini verzichten.

30. August 2019, 21:49 Uhr

Wie der Club mitteilte, verletzte sich der 35 Jahre alte Innenverteidiger bei der Vorbereitung auf das Spitzenspiel am Samstag gegen den SSC Neapel. Der 103-malige Nationalspieler soll operiert werden und wird der Mannschaft mit dem deutschen 2014er-Weltmeister Sami Khedira bis zu sechs Monaten fehlen. Beim Saisonauftakt am vergangenen Wochenende hatte Chiellini für den Titelverteidiger das Tor zum 1:0-Sieg in Parma erzielt.