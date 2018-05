Co-Trainer beim FC Arsenal : Klopp äußert sich nicht zu Buvac-Auszeit

Jürgen Klopp will die Auszeit seines Co-Trainers Zeljko Buvac beim FC Liverpool nicht öffentlich kommentieren.

01. Mai 2018, 19:27 Uhr

«Es gab heute ein Club-Statement, mehr wollen wir dazu nicht sagen», sagte der 50-Jährige am Tag vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei der AS Rom über seinen langjährigen Assistenten. Offiziell hieß es von dem englischen Club am Dienstag, der 56-jährige Buvac nehme «eine persönliche Auszeit bis zum Saisonende».

Buvacs Rückzug vor dem wichtigen Königsklassen-Duell mit der Roma, in das Liverpool mit einem 5:2-Vorsprung aus dem Hinspiel geht, hatte für einige Unruhe rund um den Fußball-Club gesorgt. Der Verein selbst hielt sich bedeckt, auf der Website wurde die Auszeit nicht mal erwähnt. Buvac bleibe Angestellter des FC Liverpool, hieß es in britischen Medien. Es wurde weiter über einen heftigen spekuliert. Beide hatten in der Vergangenheit schon beim FSV Mainz 05 und bei Borussia Dortmund in der Bundesliga zusammengearbeitet.