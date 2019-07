Champions-League-Sieger : Klopp «süchtig» nach Liverpool-Erfolg: Noch «viel zu holen»

Fußballcoach Jürgen Klopp peilt nach dem Gewinn der Champions League mit dem FC Liverpool weitere Titel an. Der Triumph und die Feierlichkeiten in der Innenstadt von Liverpool hätten ihn auf den Geschmack gebracht, sagte Klopp in einem Interview für die Vereinswebsite.

von dpa

08. Juli 2019, 14:47 Uhr

«Wir haben das Finale gespielt, wir haben das Finale gewonnen, wir sind zurück in die Stadt gekommen, haben die Stadt und die Leute gesehen», schwärmte der 52-Jährige. «Das ist etwas, nach dem man süchtig werden kann, das will man häufiger erleben.»

Der 1:0-Sieg im Endspiel gegen den Ligarivalen Tottenham Hotspur bescherte Klopp den ersten Titel nach dreieinhalb Jahren als Coach in England und mehreren verloren Endspielen. «Es ist nicht so, dass wir jetzt endlich zufrieden, glücklich oder am Ziel unserer Karrieren wären, nur weil wir die Champions League gewonnen haben», betonte der frühere Coach von Borussia Dortmund. «Es gibt noch so viel zu holen.»

In der vergangenen Saison hatte Liverpool die Meisterschaft in der Premier League knapp verpasst und landete am Ende nur einen Punkt hinter Manchester City. Klopp hofft, dass der Erfolg in der Königsklasse seinem Team hilft. «Es ist etwas, dass den Jungs mehr Selbstvertrauen gibt, das ist wichtig», sagte der Reds-Trainer. «Wenn man sich nur aufs Selbstvertrauen verlässt, hat man keine Chance, aber da muss sich bei diesem Team niemand Sorgen machen.»

Den Titel könne Liverpool niemand mehr nehmen, betonte Klopp zum Trainingsstart. «Aber während der aktiven Karriere, wie bei uns allen, muss man das als Basis nutzen, um in die nächste Saison zu starten, denn das ist eine komplett unterschiedliche Saison.»

Laut der englischen Zeitung «Sun» wollen die Club-Besitzer Jürgen Klopp mit einem millionenschweren Sechsjahresvertrag langfristig binden. Demnach will die US-amerikanische Fenway Group angeblich das Gehalt von derzeit rund sieben Millionen Pfund (7,8 Millionen Euro) auf zehn Millionen Pfund (11,15 Millionen Euro) erhöhen. Das wären bis zum Ende der Vertragslaufzeit fast 67 Millionen Euro.

Nach dem Triumph in der Königsklasse wolle man damit eventuellen Angeboten anderer Clubs vorbeugen, hieß es in dem Bericht. Klopp soll es aber mit der Unterzeichnung eines neuen Vertrages nicht eilig haben. Der aktuelle Kontrakt des 52-Jährigen läuft noch bis 30. Juni 2022. Klopps Berater Marc Kosicke hatte in der «Welt» bestätigt, dass Liverpool mit Klopp gerne verlängern wolle.