Weltmeister unzufrieden : Leicester-Keeper Zieler: Rückkehr in Bundesliga vorstellbar

«Ich verfolge, was in Deutschland passiert. Eine Rückkehr in die Bundesliga ist für mich durchaus vorstellbar», sagte der Ex-Torwart von Hannover 96 in einem Interview des Portals «Sportbuzzer». Aktuell führe er Gespräche mit der Vereinsführung von Leicester City.

Zielers Vertrag beim letztjährigen englischen Meister läuft noch bis 2020. Nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer von Hannover nach Leicester konnte sich Zieler gegen seinen Kontrahenten Kasper Schmeichel aber nicht durchsetzen und saß meist auf der Bank.

«Jeder, der mich kennt weiß, dass es mein Anspruch ist zu spielen. Daran hat sich auch nach einem Jahr Premier League nichts geändert», sagte Zieler. «Natürlich mache ich mir meine Gedanken. In dieser Saison habe ich 13 Partien für Leicester absolviert, ich durfte Champions League spielen. Ich mache aber keinen Hehl daraus, dass es für mich zu wenig war, um zufrieden zu sein. Ich will regelmäßig spielen.» Zieler absolvierte bislang sechs Länderspiele und stand beim WM-Titelgewinn 2014 im Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Interview Zieler bei www.sportbuzzer.de

von dpa

erstellt am 31.Mai.2017 | 10:30 Uhr