Premier League : Liverpool verliert bei Man United - Huddersfield ohne Tore

Enttäuschung bei Jürgen Klopp. Sein FC Liverpool geht im Topspiel bei Man United als Verlierer vom Platz und verliert Platz zwei aus den Augen. David Wagner verpasst mit Huddersfield Town trotz Überzahl den Befreiungsschlag gegen einen direkten Konkurrenten.

von dpa

10. März 2018, 20:41 Uhr

Jürgen Klopp und sein FC Liverpool haben es verpasst, den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United vom zweiten Tabellenplatz zu verdrängen. Im Spitzenspiel der Premier League unterlag Liverpool am Samstag mit 1:2 (0:2) beim Erzrivalen.

Man United genügte ohne den verletzten Paul Pogba eine überragende Halbzeit gegen die Klopp-Elf. Bei seinem ersten Startelf-Einsatz in diesem Jahr gelang dem englischen Nationalspieler Marcus Rashford (14./24. Minute) ein Doppelpack. «Das hat dann großen Einfluss auf verschiedene Dinge im Spiel», resümierte Klopp später. «Ein Team bekommt einen großen Schub, das andere einen großen Dämpfer.»

Die Reds wurden nach der Pause zwar deutlich stärker und sorgten nach dem Eigentor von Manchesters Eric Bailly (66.) auch noch einmal für Spannung. Ein Tor gelang der Liverpool-Offensive um Topscorer Mohamed Salah (24 Saisontore) auch in der sechsminütigen Nachspielzeit nicht.

Für die Klopp-Elf war die Auswärtspleite nach zuletzt drei Siegen in der Fremde bitter. Der Rückstand auf den Zweiten Man United beträgt nun fünf Punkte, von hinten lauert Tottenham Hotspur, das am Sonntag mit einem Sieg in Bournemouth vorbeiziehen könnte.

Huddersfield kam trotz 80 Minuten in Überzahl nicht über ein 0:0 hinaus, nachdem Swansea-Profi Jordan Ayew für ein Foul in der 11. Minuten Rot gesehen hatte. «Ich denke, wir haben genug Chancen kreiert, um das Spiel zu gewinnen», fand Trainer David Wagner, dessen Team damit einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasste.

Die Terriers haben als Tabellen-15. mit 31 Punkten weiter vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge und profitierten davon, dass Meister FC Chelsea mit 2:1 (2:0) gegen Crystal Palace (Platz 18, 27 Punkte) gewann. Die Blues setzten sich dank Willian (25.) und eines Eigentores von Martin Kelly (32.) gegen den Tabellen-18. durch. Patrick van Aanholt (90.) machte nur die Nachspielzeit spannend.