Premier-League-Star : Man-City-Stürmer Agüero bei Unfall verletzt

Agüero bestätigte via Twitter, dass er sich einen Rippenbruch zugezogen hat. Der Vorfall habe sich am Donnerstag in den Niederlanden ereignet, Agüero habe einen freien Tag gehabt.

Medien berichteten von einem Unfall bei einer Taxifahrt zum Amsterdamer Flughafen. «Ich bin kein Arzt. Wie lange er ausfallen wird, weiß ich nicht», sagte Guardiola.

Agüero hette bei Instagram ein Foto von sich und dem kolumbianischen Sänger Maluma veröffentlicht. Dazu schrieb er: «Danke für die Einladung.» Maluma hatte an dem Abend einen Auftritt in Amsterdam.

In sechs Premier-League-Partien in dieser Saison traf Agüero sechsmal für Spitzenreiter Manchester City.

