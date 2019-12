Club-Statement : Manchester City untersucht rassistischen Vorfall beim Derby

Englands Fußballmeister Manchester City untersucht nach eigenen Angaben einen rassistischen Vorfall beim Lokalderby gegen Manchester United.

Avatar_prignitzer von dpa

07. Dezember 2019, 22:27 Uhr

In einem Video, das in sozialen Netzwerken kursiere, sei ein Fan zu sehen, der in der zweiten Halbzeit der Partie rassistische Gesten mache. Das teilte der Verein nach der 1:2-Heimniederlage gegen Manchester United mit. Gemeinsam mit der örtlichen Polizei wolle man alle beteiligten Personen identifizieren, betonte Manchester City.

Im Hinblick auf Diskriminierungen jeder Art verfolge man eine strikte «Null-Toleranz-Politik», heißt es in dem Club-Statement.