Ex-Bundesliga-Stürmer : Mandzukic verlängert bei Juventus Turin bis 2021

Rom (dpa) – Der kroatische Stürmerstar Mario Mandzukic hat seinen Vertrag bei Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin verlängert. Der ehemalige FC-Bayern-Spieler werde bis 2021 bei Juve bleiben, teilte der Club mit.

von dpa

04. April 2019, 16:03 Uhr

Der 32-Jährige ist seit 2015 in Turin, wo er die letzten drei Meisterschaften gewonnen hat. Juventus ist derzeit auf dem besten Weg zum achten Titel in Folge. Für Juve hat er 43 Tore in 159 Spielen geschossen.

Von der kroatischen Nationalmannschaft, mit der er vergangenes Jahr Vize-Weltmeister wurde, hat sich Mandzukic nach dem verlorenen Finale gegen Frankreich verabschiedet.