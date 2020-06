Ex-Schalker : Matip fällt für Rest der Premier-League-Saison aus

Joel Matip vom FC Liverpool fällt für den Rest der Saison aus. Der 28-jährige Innenverteidiger habe sich zum Premier-League-Auftakt gegen den Stadtrivalen Everton am Fuß verletzt, teilte der Verein mit.

30. Juni 2020, 12:51 Uhr

«Diese Saison werde ich nicht mehr auf dem Feld stehen, aber für die nächste Saison hoffe ich, wieder früh eine Hilfe für das Team zu sein», sagte Matip nach Angaben des Vereins.

Matip spielte lange in der Bundesliga für den FC Schalke 04 und sicherte sich zuletzt unter Jürgen Klopp die englische Meisterschaft mit dem FC Liverpool. In der laufenden Saison kam Matip auf neun Einsätze im Trikot der «Reds». Sieben Spiele stehen in dieser Spielzeit für die Liverpooler noch aus.

