1:2-Pleite trotz Überzahl : MLS: Schweinsteiger und Chicago verlieren in New York

Trotz Überzahl unterlag die Mannschaft mit 1:2 (0:0) bei New York City FC. Schweinsteiger, der wegen einer Hüftverletzung im letzten Spiel nicht zum Einsatz kam, spielte durch.

Für Chicago war es die erste Niederlage in der MLS seit dem 29. April. Damals verlor die Mannschaft aus Illinois ebenfalls mit 1:2 gegen die New York Red Bulls. Chicago ist durch die Niederlage auf den zweiten Platz in der Eastern Conference abgerutscht.

erstellt am 22.Jul.2017 | 22:40 Uhr