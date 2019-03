Ex-Man-United-Coach : Mourinho hofft auf Rückkehr als Trainer im Sommer

José Mourinho will zur neuen Saison wieder einen Trainerjob übernehmen.

von dpa

23. März 2019, 14:44 Uhr

«Ich würde gern im Juni wieder bei einem Club mit der Vorbereitung anfangen. Ich weiß auch genau, was ich nicht will, deshalb habe ich schon drei oder vier Angebote abgelehnt», sagte der 56 Jahre alte Portugiese in einem Interview des Senders BeIn Sports. Mourinho hatte im Herbst seinen Posten als Trainer des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United nach internen Querelen räumen müssen. Zuvor war der Coach beim FC Chelsea, Real Madrid, Inter Mailand und dem FC Porto tätig und hatte unter anderem zweimal die Champions League gewonnen.

Derzeit vermisse er die Trainerarbeit nicht, beteuerte Mourinho. «Es ist ja nicht so, als wäre ich in den Ferien und hätte nichts zu tun. Ich bereite mich auf den nächsten Job vor», sagte er. Der normale Trainer-Alltag lasse nicht zu, dass man sich um sich selbst kümmern könne. «Jetzt habe ich diese Monate, um sogar noch besser vorbereitet zurückzukommen», sagte Mourinho.