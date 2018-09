Anfrage aus Chicago : Neururer bald Schweinsteiger-Trainer in der MLS?

Gelsenkirchen (dpa) - Der langjährige Bundesliga-Coach Peter Neururer könnte offenbar bald Trainer des früheren Nationalmannschafts- Kapitäns Bastian Schweinsteiger bei Chicago Fire in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS werden.

von dpa

15. September 2018, 10:52 Uhr

Nach Informationen des «Kicker» ist der 63-Jährige als Nachfolger von Veljko Paunovic im Gespräch, der angesichts des vorletzten Platzes in der Eastern Conference in der Kritik steht.

«Ja, es gibt eine Anfrage. Das ehrt mich sehr. Aber solange es zu keinen Verhandlungen gekommen ist, kann ich auch wenig sagen», sagte Neururer zu «Reviersport» und bestätigte sein grundsätzliches Interesse an einem Engagement in den USA: «Natürlich. Das ist ein tolles Land. Ich bin ja auch jedes Jahr dort drüben, um eine Motorrad-Tour zu machen. Mal schauen, was die nächsten Tage ergeben.»

Neururer ist seit seiner Freistellung beim Zweitligisten VfL Bochum im Dezember 2014 ohne Verein. Insgesamt kommt er auf 14 Profi-Stationen - alle in Deutschland.