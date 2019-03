J League : Podolski siegt mit Kobe auswärts 3:1

Lukas Podolski hat mit Vissel Kobe im dritten Saisonspiel der japanischen J League den zweiten Sieg geholt. Bei Vegalta Sendai setzte sich Kobe mit 3:1 (1:1) durch.

von dpa

10. März 2019, 08:40 Uhr

Kyogo Furuhashi in der 32. Minute und der frühere spanische Nationalspieler David Villa in der 46. Minute erzielten die Tore für das Team des Fußball-Weltmeisters von 2014. Zudem profitierte Kobe von einem Eigentor von Kazuki Oiwa (64.). Simao Mate hatte Sendai im ersten Durchgang (12.) in Führung gebracht. Podolski spielte die komplette Spielzeit durch.