FA-Cup : Pokal-Aus: Klopp kassiert nächste Niederlage mit Liverpool

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die zweite Niederlage nacheinander kassiert und die Hoffnungen auf ein Triple begraben müssen.

Avatar_prignitzer von dpa

03. März 2020, 22:48 Uhr

Der unangefochtene Spitzenreiter der Premier League verlor beim FC Chelsea mit 0:2 (0:1). Damit schieden die Reds im Achtelfinale des FA-Cups aus. In der englischen Fußball-Meisterschaft hatte Liverpool am vergangenen Samstag mit 0:3 beim FC Watford verloren, zudem in der Champions League zuletzt das Hinspiel im Achtelfinale bei Atlético Madrid mit 0:1. Die Tore an der Stamford Bridge in London erzielten Willian in der 13. Minute und Ross Barkley (64.).