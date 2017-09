Cavani verschießt Elfmeter : PSG baut Siegesserie dank zwei Eigentoren aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Francois Mori 1 von 1

17.Sep.2017

Im Spitzenspiel gegen Olympique Lyon setzte sich das Team um 222-Millionen-Transfer Neymar mit 2:0 (0:0) durch. Zum Sieg benötigte Bayern Münchens Champions-League-Gegner allerdings zwei Eigentore von Marcelo (75. Minute) und Jeremy Morel (86.).

Der Uruguayer Edinson Cavani verschoss in der 80. Minute zudem noch einen Foulelfmeter für die Pariser, bei denen der deutsche Nationalspieler Julian Draxler nach 71 Minuten ausgewechselt wurde. In der Tabelle liegt PSG drei Punkte vor Titelverteidiger AS Monaco vorn.

