Ligue 1 : PSG feiert zwölften Saisonsieg - Mbappé und Neymar treffen

Mit Nationalspieler Julian Draxler in der Startelf hat Frankreichs Fußball-Serienmeister Paris Saint-Germain den zwölften Saisonsieg eingefahren.

Avatar_prignitzer von dpa

04. Dezember 2019, 23:05 Uhr

Der Hauptstadtclub mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel gewann im heimischen Prinzenpark mit 2:0 (0:0) gegen den FC Nantes und verteidigte den Fünf-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze bei einem Spiel weniger als Verfolger Olympique Marseille.

Der französische Weltmeister Kylian Mbappé brachte Paris in der 52. Minute in Führung. Ein vermeintlicher Treffer von Superstar Neymar bei dessen Startelf-Comeback war zuvor nach Einsatz des Videobeweises wieder aberkannt worden (43.). Kurz vor Schluss (85.) traf der Brasilianer per Foulelfmeter zum Endstand. Draxler, der in der ersten Halbzeit nach einem Foul die Gelbe Karte gesehen hatte, wurde in der 78. Minute ausgewechselt.