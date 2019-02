Verletzung am Mittelfußknochen : PSG-Star Neymar reist zur Behandlung nach Brasilien

Fußball-Star Neymar wird die Behandlung nach seiner Fußverletzung in seiner Heimat fortsetzen. Zehn Tage soll sich der Angreifer von Paris Saint-Germain nach Angaben seines Clubs in Brasilien einer speziellen Therapie unterziehen.

von dpa

21. Februar 2019, 07:47 Uhr

Begleitet werde der 26-Jährige von Mitgliedern der medizinischen Abteilung des Vereins. Danach soll Neymar in Frankreichs Hauptstadt zurückkehren. Der brasilianische Nationalspieler hatte sich Ende Januar im Pokalspiel gegen Racing Straßburg am Mittelfußknochen verletzt, der im vorigen Jahr operiert worden war. Neymar war nach seiner Fußverletzung drei Monate lang ausgefallen und erst kurz vor der WM in Russland auf den Platz zurückgekehrt.