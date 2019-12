Ligue 1 : PSG will Draxler nicht an Lyon ausleihen

Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat eine mögliche Ausleihe des deutschen Nationalspielers Julian Draxler zum Ligakonkurrenten Olympique Lyon abgelehnt. Das berichtet RMC Sport.

20. Dezember 2019, 08:12 Uhr

Demnach ist OL an dem Mittelfeldspieler interessiert, nachdem zuletzt der niederländische Nationalspieler Memphis Depay und Jeff Reine-Adelaide jeweils einen Kreuzbandriss erlitten hatten.

Für Paris kommt jedoch ein Leihgeschäft nicht in Frage, allenfalls ein Verkauf Draxlers sei eine Option. Der Ex-Schalker besitzt in Paris noch einen Vertrag bis 2021, eine mögliche Ablösesumme soll bei 20 Millionen Euro liegen. Nach einer Verletzung kam Draxler in dieser Saison erst zu sechs Einsätzen in der Liga.