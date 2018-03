Primera Division : Real Madrid besiegt Las Palmas - Bale trifft zweimal

Der Tabellendritte Real Madrid hat in der spanischen Primera División bei Abstiegskandidat UD Las Palmas einen 3:0 (2:0)-Pflichtsieg eingefahren und ist dem zweitplatzierten Stadtrivalen Atlético wieder bis auf einen Zähler nähergekommen.

von dpa

31. März 2018, 21:24 Uhr

Der Spitzenreiter spielt am Sonntag gegen Deportivo La Coruña.

Der Waliser Gareth Bale glänzte bei Real am Samstag mit zwei Treffern: In der 26. Minute besorgte er die 1:0-Führung nach Flanke von Luka Modric, nach 51 Minuten erzielte er mit einem verwandelten Elfmeter den Endstand. Für das dritte Tor der Gäste aus der Hauptstadt sorgte vor knapp 23 000 Zuschauern auf Gran Canaria der Franzose Karim Benzema gleichfalls per Foulelfmeter (39.).

Superstars wie Europameister Cristiano Ronaldo, Weltmeister Toni Kroos und der brasilianische Linksverteidiger Marcelo waren von Trainer Zinédine Zidane mit Blick auf das schwierige Duell in der Champions League am Dienstag bei Juventus Turin geschont worden und erst gar nicht mit auf die Ferieninsel gereist.