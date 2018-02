Primera División : Real Madrid spielt mit Kroos nur Remis bei Levante

Der deutsche Fußball-Weltmeister Toni Kroos und Real Madrid sind am 22. Spieltag in der spanischen Primera División nicht über ein Unentschieden hinausgekommen.

von dpa

03. Februar 2018, 23:05 Uhr

Trotz zweimaliger Führung musste sich das Team von Trainer Zinédine Zidane bei UD Levante am Samstagabend mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

Sergio Ramos hatte Real nach einer Kroos-Ecke in der elften Minute per Kopf erstmals in Front gebracht. Emmanuel Boateng glich für Levante kurz vor der Pause aus (42.). Neun Minuten vor dem Ende schoss Isco Real erneut nach vorne, doch kurz vor Schluss rettete Giampaolo Pazzini den Gastgebern einen Punkt (89.).

Der Rückstand des viertplatzierten spanischen Rekordmeisters auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt bereits 18 Zähler. Am Sonntag spielt Barça im Stadtduell bei Espanyol Barcelona.