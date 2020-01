3:0 gegen Getafe : Real mit Sieg am 30. Geburtstag von Kroos - Barca patzt

Real Madrid hat Toni Kroos zum 30. Geburtstag einen Sieg geschenkt und mit dem großen Rivalen FC Barcelona nach Punkten gleichgezogen. Spaniens Fußball-Rekordmeister mit dem deutschen Weltmeister von 2014 gewann 3:0 (1:0) beim Madrider Vorstadtclub FC Getafe und hat nun 40 Zähler.

Avatar_prignitzer von dpa

04. Januar 2020, 22:56 Uhr

Titelverteidiger FC Barcelona kam anschließend nicht über ein 2:2 (0:1) im Stadtderby beim Tabellenletzten Espanyol hinaus, bleibt aber mit der gleichen Punktzahl Spitzenreiter.

Kroos war am zweiten Tor direkt beteiligt, seinen Freistoß köpfte Raphael Varane in der 53. Minute ein. Der französische Abwehrspieler wurde zunächst auch als Schütze des Führungstreffers geführt, der dann jedoch als Eigentor des herauseilenden Getafe-Schlussmanns David Soria gewertet wurde. Der Keeper sah bei dem Tor in der 34. Minute ganz schlecht aus, als er beim Herauslaufen den Ball nicht zu fassen bekam. Sein Gegenüber Thibaut Courtois verhinderte gegen den mutigen Außenseiter in der ersten Halbzeit mehrfach den Ausgleich, ehe Real die Partie dann besser in den Griff bekam. Den Schlusspunkt setzte Luka Modric mit seinem Tor in der Nachspielzeit (90.+6). Kroos durfte den Platz nach 70 Minuten verlassen.

Barca erlebte bei Espanyol einen Fehlstart ins Jahr 2020. Nach dem Führungstor der Gastgeber durch David Lopez (23.) drehte der ohne den verletzten deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen angetretene Meister zwar in der zweiten Halbzeit nach Toren von Luis Suarez (50.) und Ex-Bundesliga-Profi Arturo Vidal (59.) das Spiel. Doch Lei Wu schaffte kurz vor Schluss noch den Ausgleich (88.). Barcelonas Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hatte zuvor in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen.