Gerüchte um Weltfußballer : Real will kommende Woche mit Ronaldo Zukunft klären

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von einem hohen Funktionär des Vereins. Zuletzt hatten Medien berichtet, der 32-Jährige wolle den Club verlassen. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Ronaldo in Spanien 14,7 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben soll. Seitdem haben die Vereinsspitze und der mehrfache Weltfußballer aber nicht wieder miteinander gesprochen.

«Wir kennen nicht aus seinem Munde seine tatsächliche Absicht», sagte der Funktionär. «Wir rechnen mit ihm, doch müssen wir wissen, was er wirklich möchte». Die Zukunft Ronaldos werde auch alle weiteren Planungen von Real Madrid für die kommenden Spielsaison bestimmen. «Deshalb müssen wir das so schnell wie möglich lösen», so der Clubfunktionär weiter. Für den Moment hat Real Madrid alle Operationen für Spielerkäufe und -verkäufe auf Eis gelegt.

Ronaldo, der kürzlich Vater von Zwillingen wurde und bereits ein Kind hat, verließ nach verlorenem Spiel der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Chile den Confederations Cup in Russland und reiste ab. Nach der Niederlage wird Portugal in dem Turnier nun noch um Platz 3 spielen.

Sein Madrider Verein möchte dem Vernehmen nach, dass Ronaldo diese Tage mit seiner Familie genießt, bevor dann seine Zukunft aufs Tablett kommen soll. Für Montag oder Dienstag erhoffe man sich erste Aufschlüsse, hieß es weiter.

erstellt am 29.Jun.2017 | 14:02 Uhr