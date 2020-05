Ziel WM 2022 : Rohr verlängert Vertrag als Nationaltrainer Nigerias

Der Deutsche Gernot Rohr bleibt Trainer der Fußball-Nationalmannschaft Nigerias. Der 66-Jährige habe seinen Vertrag verlängert, teilte der Fußball-Verband des afrikanischen Landes mit.

Avatar_prignitzer von dpa

27. Mai 2020, 19:57 Uhr

«Wir haben immer Vertrauen in seine Fähigkeiten gehabt», erklärte Verbandspräsident Amaju Melvin Pinnick und zeigte sich zuversichtlich, dass die Mannschaft weiter erfolgreich sein wird. Rohr soll die «Super Eagles» zum Afrika-Cup 2021 in Kamerun und zur WM 2022 in Katar führen.

Der gebürtige Mannheimer Rohr arbeitet seit 2016 als Trainer Nigerias. Der Fußball-Lehrer ist ein Kenner des afrikanischen Fußballs. Er arbeitete bereits als Nationaltrainer in Gabun, im Niger und in Burkina Faso.